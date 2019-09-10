Под Калининградом начинающий байкер опрокинулся вместе со своим мотоциклом

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-10T10:50:58+03:00

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Чрезвычайно слабые навыки управления мотоциклом продемонстрировал 20-летний житель поселка Маяковское Гусевского городского округа.

В двенадцатом часу ночи начинающий байкер решил погонять с ветерком и вывел на улицу свой «Мотоланд». То, что права на управление транспортными средствами у него отсутствовали, парня не беспокоило. Разогнавшись до околозвуковой скорости, она на совершенно прямом участке дороги утратил контроль над своим «железным конем» и вместе с ним совершил неуправляемый маневр под названием «опрокидывание».

Кажется, мечта пострадавшего мотоциклиста о водительских «корочках» откладывается на неопределенное время…

ИСТОЧНИК KP.RU