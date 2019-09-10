2019-09-10T10:55:07+03:00
Происшествия

В центре Калининграда в ДТП перевернулся автомобиль

Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Во вторник утром в Калининграде произошло ДТП, в результате которого опрокинулся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла на перекрестке улицы Озерова и Горького. В результате столкновения один из автомобилей перевернулся на бок.

Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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