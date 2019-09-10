В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах не будет воды и света

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-10T11:14:30+03:00

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Во вторник, 10 сентября, в Калинниграде до 15 часов не будет холодной воды в микрорайоне Прибрежный на Заводская, 27 Б – Заводская 31/2. До 19 часов холодная вода отключена на ул.Емельянова д.232, 232а, 234.

Без света в течение дня останутся дома на:

- ул. Клиническая 63,69,27,65,77.– с 13.30 до 18.00;

- ул.Дадаева 2а,3а, – с 9.00 до 13.00.

- ул. Ал. Невского 48,50-50а,52а – с 9.00 до 13.00;

- ул.Карбышева 22а,26б,26,28а,24,9 – с 9.00 до 17.00; - ул.Красная 136,115,138, - с 9.00 до 18.00;

- ул. Комсомольская 101,103,105, 91-93а,91б – с 9.00 до 18.00;

- ул. М.Борзова 26-38,39-41,61-65, 43-53,55-59,12-38,40-48,48а – с 9.00 до 18.00;

- пр.Победы 145,137,137а,114,110, 114,141,153-155,159,139а – с 9.00 до 18.00;

ИСТОЧНИК KP.RU