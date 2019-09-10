2019-09-10T11:16:42+03:00
Происшествия

Вместо заказанных по интернету товаров калининградец отправлял покупателям посылки с мусором

Мошенник надеялся, что потерпевшие из других регионов страны не смогут добраться до него даже с помощью полиции
Игорь ОРЕХОВ
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Как стать богатым в короткое время и не прилагая особых усилий? На это вопрос 27-летний калининградец нашел верный, как ему казалось, ответ. Нужно-то всего лишь разместить в интернете заманчивые предложения о продаже бытовой техники, часов, велосипедных запчастей и прочего ширпотреба. И за все непременно требовать предоплату, после получения которой отправлять покупателям (лучше всего,, чтобы они были из других регионов страны) пустые коробки. Все! Из мер предосторожности – только использование банковских карт своих знакомых да своевременное удаление прежнего аккаунта и обзаведение новым, уже под другим именем.

Куш порой удавалось сорвать изрядный. Скажем, в апреле этого года за дорогостоящие (и несуществующие) комплектующие для велобайка аферист потребовал 53 тысяч рублей. И долго потом потешался над доверчивым москвичом, получившим по почте посылку с мусором.

Конец этому процветанию положили сотрудники специализированной группы регионального УМВД по расследованию дистанционных мошенничеств и краж денег с электронных и банковских счетов. Теперь мошеннику грозит, по максимуму, 5 лет пребывания в «зоне». Как добавили в пресс-службе регионального УМВД РФ, сотрудники уголовного розыска и отдела «К» продолжают выявлять факты противоправной деятельности калининградца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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