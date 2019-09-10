В Калининграде проходит ремонт тротуаров на пяти улицах
В Калининграде на этой неделе продолжится ремонт тротуаров на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ремонтные работы проходят на ул. Согласия - от ул. П. Панина до ул. Горчакова с обустройством парковки в районе многоквартирного дома № 34 по ул. Согласия;
- на ул.Чаадаева (в районе школы);
- на пр-т Победы (от ул. М.Расковой до ул. Огарева);
- на ул.Дзержинского;
- на ул. Тенистая аллея - от ул. Менделеева до ул. Тенистая аллея,39;
Также в городе продолжается ремонт моста через ручей Северный по ул. Михаила Зощенко, а также обустройство парковочных мест к детскому саду по ул.Н.Карамзина.
На улице Киевской завершают монтаж канализационного коллектора и продолжают бетонирование основания под трамвайные пути, на ул. Горького – подготовку к укладке верхнего слоя асфальта.
ИСТОЧНИК KP.RU