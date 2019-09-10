В Калининграде проходит ремонт тротуаров на пяти улицах

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-10T11:18:28+03:00

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В Калининграде на этой неделе продолжится ремонт тротуаров на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонтные работы проходят на ул. Согласия - от ул. П. Панина до ул. Горчакова с обустройством парковки в районе многоквартирного дома № 34 по ул. Согласия;

- на ул.Чаадаева (в районе школы);

- на пр-т Победы (от ул. М.Расковой до ул. Огарева);

- на ул.Дзержинского;

- на ул. Тенистая аллея - от ул. Менделеева до ул. Тенистая аллея,39;

Также в городе продолжается ремонт моста через ручей Северный по ул. Михаила Зощенко, а также обустройство парковочных мест к детскому саду по ул.Н.Карамзина.

На улице Киевской завершают монтаж канализационного коллектора и продолжают бетонирование основания под трамвайные пути, на ул. Горького – подготовку к укладке верхнего слоя асфальта.

ИСТОЧНИК KP.RU