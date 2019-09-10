В Росстате рассказали, сколько калининградцы тратят на алкоголь
.Фото: Александр Подгорчук
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В преддверии Дня трезвости, который отмечается 11 сентября, Калининградстат посчитал, сколько жители региона тратят на алкоголь.
В среднем, житель Калининградской области, по данным исследования, тратит на покупку алкогольных напитков 2384 рублей.
Расходы на спиртное в городской местности составляют 2273 рублей, жители сельской местности тратят на алкоголь больше – 2778 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU