2019-09-10T11:57:41+03:00
Общество

В Росстате рассказали, сколько калининградцы тратят на алкоголь

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В преддверии Дня трезвости, который отмечается 11 сентября, Калининградстат посчитал, сколько жители региона тратят на алкоголь.

В среднем, житель Калининградской области, по данным исследования, тратит на покупку алкогольных напитков 2384 рублей.

Расходы на спиртное в городской местности составляют 2273 рублей, жители сельской местности тратят на алкоголь больше – 2778 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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