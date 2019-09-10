На границе в Чернышевском задержали «Форд», набитый сигаретами
.Фото: Таможня Калининградской области
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На границе в Чернышевском задержали легковой автомобиль «Форд», в котором были спрятаны контрабандные табачные изделия.
Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что в ходе таможенного досмотра в днище автомобиля были обнаружены два тайника.
Доступ к ним стал возможен только после демонтажа пассажирских сидений. В тайниках обнаружили 1200 пачек сигарет белорусского производства.
Водитель – гражданин Литвы – заплатит штраф. Сигареты и автомобиль изъяты.
ИСТОЧНИК KP.RU