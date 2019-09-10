На границе в Чернышевском задержали «Форд», набитый сигаретами

СЕГОДНЯ 12:16 2019-09-10T12:17:42+03:00

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На границе в Чернышевском задержали легковой автомобиль «Форд», в котором были спрятаны контрабандные табачные изделия.

Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что в ходе таможенного досмотра в днище автомобиля были обнаружены два тайника.

Доступ к ним стал возможен только после демонтажа пассажирских сидений. В тайниках обнаружили 1200 пачек сигарет белорусского производства.

Водитель – гражданин Литвы – заплатит штраф. Сигареты и автомобиль изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU