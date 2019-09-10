2019-09-10T12:51:24+03:00
Общество

Житель Полесска вырастил свыше 200 кустов конопли

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Житель Полесского района попался на незаконном выращивании наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

36-летний житель поселка Изобильное вырастил в лесу 239 кустов конопли. Полицейские установили за плантацией наблюдение и задержали злоумышленника, когда он наведался собрать урожай.

Мужчина пояснил, что запрещенные растения он выращивал для собственного пользования. На него завели уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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