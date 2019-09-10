Рекордное количество зрителей с матча «Россия-Казахстан» вывезли от стадиона за 26 минут

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-10T13:07:29+03:00

По словам вице-мэра Калининграда, 15 резервных автобусов так и не было задействовано

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Во вторник 10 сентября руководитель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин отчитался на оперативном совещании в мэрии Калининграда о слаженной работе своих подчиненных, занятых на вчерашнем матче «Россия-Казахстан».

- Основную выгрузку с острова мы осуществили за 26 минут, - заявил Кутин. – Небольшое ручное управление было. Я сам непосредственно был на месте. Мы начало выгрузки на площадь осуществляли двумя бортами, а при большой концентрации болельщиков мы стали по три борта загружать, и очень быстро вывезли всех в центральную часть города и на Южный вокзал.

По словам Кутина, после получения окончательной информации о количестве зрителей, число транспортных средств было увеличено вдвое.

- Вчера был один из рекордных показателей, 32 тысячи болельщиков были на стадионе, - добавил Кутин.

Также чиновник добавил, что около 15 резервных автобусов так и не было задействовано.

ИСТОЧНИК KP.RU