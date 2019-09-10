2019-09-10T13:25:58+03:00
Общество

МЧС: Спасательные посты с официальных пляжей в Калининградской области убраны

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Со вторника 10 сентября официально закрыт купальный сезон на территории всех муниципальных образований Калининградской области. Исключение составляют только Балтийский и Светлогорский городские округа, где работа официальных пляжей продлится включительно до воскресенья 15 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России.

- В большинстве мест, официально разрешенных для купания, с сегодняшнего дня не будут функционировать спасательные посты, - отметили в МЧС.

В течение купального сезона-2019 на водоемах Калининградской области погибли 15 человек, в том числе трое детей. Все они купались вне границ официальных пляжей. Вместе с тем, в течение лета сотрудниками МЧС России и муниципальных спасательных постов были спасены 33 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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