МЧС: Спасательные посты с официальных пляжей в Калининградской области убраны

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-10T13:25:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Со вторника 10 сентября официально закрыт купальный сезон на территории всех муниципальных образований Калининградской области. Исключение составляют только Балтийский и Светлогорский городские округа, где работа официальных пляжей продлится включительно до воскресенья 15 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России.

- В большинстве мест, официально разрешенных для купания, с сегодняшнего дня не будут функционировать спасательные посты, - отметили в МЧС.

В течение купального сезона-2019 на водоемах Калининградской области погибли 15 человек, в том числе трое детей. Все они купались вне границ официальных пляжей. Вместе с тем, в течение лета сотрудниками МЧС России и муниципальных спасательных постов были спасены 33 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU