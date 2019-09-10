2019-09-10T13:27:59+03:00
Общество

Область выделила Калининграду свыше 12 млн рублей на покупку спецтехники

Виктор Сергеев
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Правительство Калининградской области выделило Калининграду субсидию на покупку специальной техники. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

12 млн 468 тысяч рублей выделяются из резервного фонда правительства. Техника должна быть приобретена до конца года.

В конце мая губернатор Антон Алиханов сообщил, что область намерена выделять администрации Калининграда средства на приобретение коммунальной техники, при условии, что она будет работать на газомоторном топливе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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