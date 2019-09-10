Проект первой очереди велодорожки вдоль побережья изменят за 8,7 млн рублей
Региональное правительство выделило свыше 8 млн рублей на корректировку проектно-сметной документации по строительству велодорожки вдоль побережья. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
8 млн 756 тысяч рублей пойдут на проведение корректировки проекта строительства первой очереди велодорожки от КПП на Куршской Косе до поселка Приморье. Причины внесения изменений в проект не сообщаются.
Напомним, на строительство этого участка велодорожки было выделено 356 млн рублей. Победителем аукциона стала калининградская компания ЗАО «ДСП».
Первая очередь велодорожки должна быть построена в июне 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU