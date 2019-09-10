2019-09-10T13:35:13+03:00
Общество

Проект первой очереди велодорожки вдоль побережья изменят за 8,7 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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Региональное правительство выделило свыше 8 млн рублей на корректировку проектно-сметной документации по строительству велодорожки вдоль побережья. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

8 млн 756 тысяч рублей пойдут на проведение корректировки проекта строительства первой очереди велодорожки от КПП на Куршской Косе до поселка Приморье. Причины внесения изменений в проект не сообщаются.

Напомним, на строительство этого участка велодорожки было выделено 356 млн рублей. Победителем аукциона стала калининградская компания ЗАО «ДСП».

Первая очередь велодорожки должна быть построена в июне 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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