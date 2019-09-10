Продолжение озаборивания: В мэрии Калининграда рассказали, где появятся новые тротуарные ограждения

СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-10T13:55:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник 10 сентября на оперативном совещании в мэрии Калининграда в очередной раз поднялся вопрос о замене проржавевших тротуарных ограждений. По словам руководителя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олега Кутина, власти рассматривают два варианта: оставшиеся на складах оцинкованные заборы и новые композитные, которые изготавливают на предприятии в Гурьевском районе (такие заборы уже использовались при реконструкции улицы Шатурской).

- У нас есть достаточно свежее ограждение на улице 9 Апреля, и мы видим, в каком оно состоянии, - заметил Кутин. – Если в этом году не успеем привести его в порядок, то в следующем году будем заниматься. Что касается улиц, где будет замена или установка ограждений – это места, где у нас произошли ДТП, и наши магистральные улицы (Московский и Советский проспект). Сформированный план до конца недели должен быть у меня на утверждении. На следующей неделе я уже буду готов сказать, где и в какой последовательности мы будем ставить ограждения.

Кутин также высказался и относительно сомнительной нужности ограждений.

- Вопрос ограждений у нас часто находится в процессе дискуссий, - неуверенно пояснил чиновник, - потому что, в принципе, с визуальной точки зрения заборы не всегда одобряются, но с точки зрения безопасности и требований сотрудников ГИБДД ограждения должны быть.

ИСТОЧНИК KP.RU