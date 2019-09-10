В Калининграде ожидается усиление ветра

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-10T13:58:38+03:00

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С сегодняшнего дня на территории Калининградской области начнет крепчать ветер. По данным портала rp5.ru, сегодня его скорость составит в порывах 17 метров в секунду, на побережье - до 20.

Сильный ветер синоптики прогнозируют до конца недели. В среду-пятницу скорость не превысит 12-14 метров в секунду, а на выходных может снова вырасти до 17м/с. При этом сменится и направление - с сегодняшнего южного и юго-западного на западное и северо-западное.

ИСТОЧНИК KP.RU