2019-09-10T14:53:17+03:00
Общество

Солнечным часам в Светлогорске исполнилось 45 лет

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Светлогорский городской округ
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Знаменитым Солнечным часам «Зодиак» в Светлогорске исполнилось 45 лет. Художественный объект, который стал символом города-курорта открыли 10 сентября 1974 года.

Как рассказал «Комсомолке» руководитель проекта, художник Николай Фролов, работа над часами шла с 1971 года. Только согласования на уровне градостроительного совета области и первого секретаря обкома партии заняли 1,5 года.

- В Светлогорске построили новый променад, и появилась площадка – ну сплошной серый бетон. Нужно было придумать что-то цветное, какое-то яркое пятно. Так родилась идея установить солнечные часы. Помню, тогда говорили: «Какие часы? Они и года не продержатся!». Работали мы втроем: Олег Атрощенко, Альберт Шестаков и я,– рассказывает художник.

Николай Фролов вспоминает, как ездил на Украину за каменной смальтой, как варил ее в специальных печах и потом привез в Светлогорск. Разноцветная смальта была отлита в форме кирпичиков – здесь оставалось ее только расколоть на фрагменты нужного размера. Мастерскую художники организовали прямо на променаде.

Гномон (тот самый астрономический прибор высотой 4,5 метра) для Солнечных часов выполнили на судостроительном заводе «Янтарь».

Для точности работы по его установке вели ночью, сориентировав «прицел» на Полярную звезду. Главный архитектор Светлогорска получал консультации ученых-астрономов в Ленинграде. Расчеты оказались правильными. Одно но – солнечные часы показывают московское время, а не калининградское.

ИСТОЧНИК KP.RU

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