2019-09-10T15:11:15+03:00
Общество

В августе камеры «Безопасного города» зафиксировали в области 95 тысяч нарушений ПДД

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В августе камеры «Безопасного города» зафиксировали в Калининградской области 95 тысяч нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В регионе работают 84 комплекса, которые фиксируют нарушения ПДД, 18 из них – передвижные. Штрафы поступают в областной бюджет.

- Частных комплексов фотовидеофиксации в регионе нет. Все стационарные комплексы и так называемые «треноги», размещаемые на дорогах региона, принадлежат «Безопасному городу». Каждый сотрудник, ответственный за установку передвижных комплексов фотовидеофиксации, официально трудоустроен, имеет при себе удостоверение ГКУ КО «Безопасный город» и копию дислокации расстановки оборудования, утвержденную Госавтоинспекцией, - подчеркнул руководитель «Безопасного города» Денис Стаскевич.

Узнать о своих штрафах и оплатить их можно на Портале государственных услуг и на официальном сайте Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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