В Калининграде торговец алкоголем пытался подкупить полицейского

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-10T15:23:48+03:00

В обмен на 20 тысяч рублей бизнесмен надеялся избежать наказания за реализацию товара без лицензии

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На пять лет за решетку может отправиться калининградский предприниматель, пытавшийся подкупить полицейского.

По версии правоохранителей, 12 августа этого года 50-летний бизнесмен явился в Ленинградский районный отдел внутренних дел, чтобы лично вручить 20 тысяч рублей инспектору группы по исполнению административного законодательства. Взамен рассчитывая избежать административной ответственности за торговлю алкогольной продукцией без соответствующей лицензии.

Полицейский загодя сообщил о взяточнике куда следует, дальнейший события разворачивались уже в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Тотчас после передачи денег посетителя задержали оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции РОВД.

- Возбуждено и расследуется уголовное дело, - сообщили в региональном Следственном управлении СКР. – Кроме срока лишения свободы, обвиняемому грозит штраф в размере до 15кратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU