Алиханов пообещал дать денег на строительство детской спортплощадки в Ново-Бобруйске

СЕГОДНЯ 15:44 2019-09-10T16:18:37+03:00

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В поселке Ново-Бобруйск под Правдинском появится детская игровая спортивная площадка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе личного приема в общественной приемной Д. Медведева, жительница поселка попросила главу региона помочь в сооружении универсальной игровой спортивной площадки для детей.

Глава администрации Правдинска Павел Баранов сообщил, что на строительство площадки потребуется 1,9 млн рублей, при этом, власти уже подобрали земельный участок.

- Сегодня в поселке проживает около 300 человек, в том числе более 20 детей. В центре населенного пункта пять лет назад при поддержке области сделали одну площадку для малышей. Теперь жители хотят игровую спортивную площадку для детей школьного возраста, - рассказали в пресс-службе правительства, добавив, что губернатор принял решение о содействии в финансировании. В следующем году спортивный объект будет открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU