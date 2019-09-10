Алиханов пообещал дать денег на строительство детской спортплощадки в Ново-Бобруйске
В поселке Ново-Бобруйск под Правдинском появится детская игровая спортивная площадка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В ходе личного приема в общественной приемной Д. Медведева, жительница поселка попросила главу региона помочь в сооружении универсальной игровой спортивной площадки для детей.
Глава администрации Правдинска Павел Баранов сообщил, что на строительство площадки потребуется 1,9 млн рублей, при этом, власти уже подобрали земельный участок.
- Сегодня в поселке проживает около 300 человек, в том числе более 20 детей. В центре населенного пункта пять лет назад при поддержке области сделали одну площадку для малышей. Теперь жители хотят игровую спортивную площадку для детей школьного возраста, - рассказали в пресс-службе правительства, добавив, что губернатор принял решение о содействии в финансировании. В следующем году спортивный объект будет открыт.
ИСТОЧНИК KP.RU