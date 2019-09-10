Мусор, собранный на Куршской косе, отправят на переработку
Экологическая акция «Чистые игры» прошла на Куршской косе 7 сентября – убирали мусор в корневой части полуострова, на 1-2 километрах.
Как сообщили организаторы, соревнования по сбору и сортировке мусора были организованы одновременно в восьми городах России. В Калининградской области количество участников было максимальным – более 50 человек.
- Территория для проведения мероприятия была выбрана не случайно: в этой части Куршской косы традиционно скапливается наибольшее количество мусора, особенно в летний период, - рассказали в пресс-службе нацпарка.
Часть мусора (пластик, металл, алюминиевые банки, покрышки) отправят на переработку.
«Чистые игры» проходят в России с 2014 года. За этот период состоялось около 500 игр в 221 городе.
ИСТОЧНИК KP.RU