2019-09-10T16:08:54+03:00
Общество

В Калининграде на месте профессорского кладбища построят парковку

Парк, по словам начальника отдела озеленения, частично лишится растительности
Иван МАРКОВ
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Строительный забор на профессорском кладбищеСтроительный забор на профессорском кладбищеФото: Александр Панфилов
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Во вторник 10 августа калининградский краевед Александр Панфилов поинтересовался у участников группы «Союз граждан наш регион» в фейсбуке, что за строительный забор появился вокруг профессорского кладбища на улице Галицкого.

- Подскажите, пожалуйста, что за стройка затевается на остатках Кенигсбергской обсерватории? – написал Панфилов. - Кто-то хочет добавить в городе высотный акцент или это будет небольшой апарт-отель с подземной парковкой? А то установщики забора постеснялись вывесить на нем информационный щит.

Панфилову оперативно ответил начальник отдела озеленения мэрии города Дмитрий Петренко.

- Добрый день. Товарищи не постеснялись, а просто пока им нечего вывешивать. Проект компенсационного озеленения находится в стадии согласования. Предварительно, это будет парковка у уже построенного дома и благоустройство территории, - написал чиновник.

Напомним, ранее городская администрация разрешила возвести на профессорском кладбище жилой комплекс «ФольксГарден» для сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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