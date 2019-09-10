На стадионе «Локомотив» в Калининграде хотят проводить международные соревнования по легкой атлетике

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-10T16:14:11+03:00

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Стадион «Локомотив» в Калининграде после реконструкции станет многофункциональной спортивной площадкой.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас на стадионе идет строительство обустройство 8 беговых дорожек с круговыми полосами, 2 стометровых полос для пробега, площадки для установки трибун, а также озеленение. В дальнейшем власти рассчитывают, что на стадионе можно будет проводить международные соревнования по легкой атлетике, сказал председатель комитета территориального развития Артур Крупин.

- Все проектные решения на сегодняшний день согласованы с Федерацией легкой атлетики России. Для того чтобы проводить соревнования различного уровня, в том числе международного, нам необходимо получить документ специализированной организации, которая занимается именно сертификацией беговых дорожек, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU