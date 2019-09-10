Вице-мэр Калининграда: ДТП у нас происходят на тех пешеходных переходах, где все нормально

СЕГОДНЯ 16:14 2019-09-10T16:15:28+03:00

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Во вторник 10 сентября после оперативного совещания в мэрии Калининграда руководитель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин рассказал, что автомобильные аварии и наезды на пешеходов в городе происходят на тех перекрестках, где уже выполнены все необходимые меры безопасности.

- Вы знаете, мы проводили анализ ДТП с потерпевшими и пострадавшими, и он говорит о том, что, к сожалению, ДТП у нас происходят на пешеходных переходах, где у нас, в принципе, с точки зрения технических средств организации дорожного движения ситуация нормальная, - заявил Кутин. – Здесь у нас все на очень жестком контроле ГИБДД. В случае происшествий мы выезжаем комиссионно, смотрим. Дело все-таки в дисциплинированности участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU