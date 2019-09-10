Суд запретил калининградке с шизофренией управлять автомобилем

СЕГОДНЯ 16:15 2019-09-10T16:18:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительницу Калининграда лишили водительских прав из-за психического заболевания. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

31-летняя горожанка с 2002 года состояла на учете в психиатрической больнице с диагнозом «шизоаффективное расстройство». Однако, психическое заболевание не помешало ей получить водительское удостоверение.

В ходе проверки об этом стало известно прокуратуре, которая обратилась в суд с заявлением о прекращении права на управление транспортными средствами гражданки. Московский районный суд иск прокурора удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU