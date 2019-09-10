Суд запретил калининградке с шизофренией управлять автомобилем
.Фото: Александр Подгорчук
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Жительницу Калининграда лишили водительских прав из-за психического заболевания. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
31-летняя горожанка с 2002 года состояла на учете в психиатрической больнице с диагнозом «шизоаффективное расстройство». Однако, психическое заболевание не помешало ей получить водительское удостоверение.
В ходе проверки об этом стало известно прокуратуре, которая обратилась в суд с заявлением о прекращении права на управление транспортными средствами гражданки. Московский районный суд иск прокурора удовлетворил.
ИСТОЧНИК KP.RU