2019-09-10T16:18:10+03:00
Общество

Суд запретил калининградке с шизофренией управлять автомобилем

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Жительницу Калининграда лишили водительских прав из-за психического заболевания. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

31-летняя горожанка с 2002 года состояла на учете в психиатрической больнице с диагнозом «шизоаффективное расстройство». Однако, психическое заболевание не помешало ей получить водительское удостоверение.

В ходе проверки об этом стало известно прокуратуре, которая обратилась в суд с заявлением о прекращении права на управление транспортными средствами гражданки. Московский районный суд иск прокурора удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде 17-летний громила избил прохожего ногами
В «Безопасном городе» сообщили, где установлены передвижные фоторадары на этой неделе
«Volgabus» уехал на родину: В мэрии Калининграда прокомментировали исчезновение электробуса
В Калининграде отделочник украл из квартиры золота на 150 тысяч
В Калининграде свыше 40 водителей оштрафовали за перевозку детей без автокресел
В Калининграде стартуют съемки сериала про дайверов
В Калининграде полиция разыскала пропавшего в августе 14-летнего подростка
Олег Кутин: Генерального стратегического плана по снижению смертности на дорогах у нас нет
В Калининграде прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в частном детском центре
Вице-мэр Калининграда: ДТП у нас происходят на тех пешеходных переходах, где все нормально
На стадионе «Локомотив» в Калининграде хотят проводить международные соревнования по легкой атлетике
В Калининграде на месте профессорского кладбища построят парковку
Мусор, собранный на Куршской косе, отправят на переработку
Алиханов пообещал дать денег на строительство детской спортплощадки в Ново-Бобруйске
В Калининграде торговец алкоголем пытался подкупить полицейского
В августе камеры «Безопасного города» зафиксировали в области 95 тысяч нарушений ПДД
Солнечным часам в Светлогорске исполнилось 45 лет
В Калининграде ожидается усиление ветра
Продолжение озаборивания: В мэрии Калининграда рассказали, где появятся новые тротуарные ограждения