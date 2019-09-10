В Калининграде прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в частном детском центре

СЕГОДНЯ 16:15 2019-09-10T16:17:44+03:00

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Прокуратуры выявила нарушения пожарной безопасности в частном детском центре «Солнечные зайчики». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

На частный детский центр обратилась внимание уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области. В ходе проверки было установлено, что к зданию центра не обеспечен подъезд пожарных автомобилей, а ширина эвакуационного выхода не соответствовала требованиям. Кроме этого, на этажах центра не было двух эвакуационных выходов и другие нарушения.

По данному факту было возбуждено административное дело, материалы проверки направлены в ОНДиПР по Калининграду, а также внесено представление об устранении нарушений закона.

ИСТОЧНИК KP.RU