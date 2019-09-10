2019-09-10T16:36:41+03:00
Общество

Олег Кутин: Генерального стратегического плана по снижению смертности на дорогах у нас нет

Иван МАРКОВ
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Елена Дятлова и Олег КутинЕлена Дятлова и Олег КутинФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник 10 сентября после оперативного совещания в мэрии Калининграда журналисты спросили у руководителя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олега Кутина, есть ли у мэрии программа по снижению количества ДТП. Пресса также напомнила, что в мае прошлого года Президент потребовал у правительства сократить количество смертельных случаев до 4 на 100 тысяч жителей.

- Глобальной программы как таковой в настоящий момент нет, - ответил Кутин. - У нас есть анализ за полгода, который мы сегодня предоставили. Этот анализ по итогу года будет осуществлен не только нами, но и ГИБДД, и министерством развития инфраструктуры. Правительство области держит этот вопрос на контроле, в том числе через реализацию программы «Безопасные и качественные дороги». Вот эти мероприятия по безопасности мы и будем проводить у себя. Какого-то генерального стратегического плана в настоящий момент у нас нет, но у нас есть понимание и поддержка главы администрации в важности этого вопроса.

Также чиновник добавил, что администрация планирует провести работы по дополнительному освещению пешеходных переходов (адресный перечень будет опубликован на следующей неделе), а также по дополнительной дорожной разметке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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