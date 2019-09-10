В Калининграде полиция разыскала пропавшего в августе 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-10T16:51:06+03:00

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В Калининграде сотрудники полиции разыскали 14-летнего подростка, которого разыскивали с конца августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Артем Г. 31 августа ушел из дома и не вернулся. После этого его объявили в розыск.

- На розыск несовершеннолетнего был ориентирован личный состав ОМВД по Ленинградскому району. Подросток был обнаружен полицейскими на улице Зеленой. Несовершеннолетнего доставили в отдел полиции, где установили, что он в течении 11 дней проживал у своего друга. Каких-либо противоправных действий в отношении него не осуществлялось, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

ИСТОЧНИК KP.RU