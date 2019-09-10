2019-09-10T17:27:48+03:00
Звезды

В Калининграде стартуют съемки сериала про дайверов

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области завершили работу над сериалом «Морские дьяволы» и вот, объявлено о старте нового проекта. На этот раз речь идет о съемках многосерийного фильма «Дайверы». Об этом сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде» в VK.

Первая киносмена намечена на 12 сентября. Организаторы уже объявили о поиске актеров массовки на роль полицейских.

Требуются мужчины 30-45 лет с 48-50 размером одежды.

Администраторы уже принимают заявки от желающих сняться в фильме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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