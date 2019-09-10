В Калининграде свыше 40 водителей оштрафовали за перевозку детей без автокресел
Изменить размер текста:
В Калининградской области проходит профилактическое мероприятие «Детское автокресло». За пять дней инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности 42 водителя за перевозку детей без специальных удерживающих кресел, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.
Штраф за это нарушение – 3 тысячи рублей.
- Во время поездки в автомобиле дети в возрасте до 12 лет должны находиться в специальных детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка и позволяющих пристегнуть юного пассажира с помощью ремней безопасности, - напомнили в пресс-службе полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU