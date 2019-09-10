В Калининграде свыше 40 водителей оштрафовали за перевозку детей без автокресел

СЕГОДНЯ 17:30 2019-09-10T17:30:11+03:00

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В Калининградской области проходит профилактическое мероприятие «Детское автокресло». За пять дней инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности 42 водителя за перевозку детей без специальных удерживающих кресел, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

Штраф за это нарушение – 3 тысячи рублей.

- Во время поездки в автомобиле дети в возрасте до 12 лет должны находиться в специальных детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка и позволяющих пристегнуть юного пассажира с помощью ремней безопасности, - напомнили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU