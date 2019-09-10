В Калининграде отделочник украл из квартиры золота на 150 тысяч
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В Калининграде полицейские раскрыли крупную кражу золотых изделий из квартиры на улице Елизаветинской. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
37-летняя хозяйка квартиры наняла бригаду рабочих для проведения ремонта. Один из отделочников обнаружил в квартире коробку с золотом и решил оставить ее себе. Ущерб составил 150 тысяч рублей.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU