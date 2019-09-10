«Volgabus» уехал на родину: В мэрии Калининграда прокомментировали исчезновение электробуса

СЕГОДНЯ 17:41 2019-09-10T17:44:06+03:00

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Во вторник калининградцы заметили, что знаменитый электробус «Volgabus», который должен был в ближайшем будущем заменить собой трамвай, погрузили на платформу и вывозят из города. Ситуацию тут же прокомментировал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

- У нас по договору 20 дней эксплуатации в тестовом режиме без ограничений километража, - сообщил Кутин. – 20 дней прошло. Мы его использовали и опробовали на максимальном количестве маршрутов. Сейчас готовим анализ, который и производителям предоставим.

По словам чиновника, у мэрии есть ряд претензий к электробусу. В частности, за три недели случилось несколько поломок, пусть и незначительных.

- Никаких решений по приобретению или по приоритету приобретения на сегодняшний день нет. Наша задача – изучить весь рынок предложений по электробусам, чем мы и будем заниматься в ближайшее время. Скоро мы начнем смотреть других производителей. В своей стратегии мы определили, что это должны быть электробусы ночной зарядки, чтобы не использовать промежуточную зарядку на контактной сети, и чтобы у нас перевозка была максимально стабильной.

По словам Кутина, у «КалининградГорТранса» уже сегодня есть возможность бесперебойной зарядки аккумуляторов.

ИСТОЧНИК KP.RU