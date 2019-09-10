2019-09-10T18:13:16+03:00
Общество

В «Безопасном городе» сообщили, где установлены передвижные фоторадары на этой неделе

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения с 10 по 16 сентября.

Где будут размещены передвижные фоторадары:

1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 40 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. На 9 километре автодороги «Полесск-Большаково».

4. На 23 километре автодороги «Калининград-Полесск».

5. На 130 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

6. На 218 километре автодороги «Калининград-Знаменск-Озерск-Гусев-Добровольск-Неман».

7. На 22 километре автодороги «Калининград-Балтийск».

8. На 26 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».

9. На 79 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде 17-летний громила избил прохожего ногами
«Volgabus» уехал на родину: В мэрии Калининграда прокомментировали исчезновение электробуса
В Калининграде отделочник украл из квартиры золота на 150 тысяч
В Калининграде свыше 40 водителей оштрафовали за перевозку детей без автокресел
В Калининграде стартуют съемки сериала про дайверов
В Калининграде полиция разыскала пропавшего в августе 14-летнего подростка
Олег Кутин: Генерального стратегического плана по снижению смертности на дорогах у нас нет
В Калининграде прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в частном детском центре
Суд запретил калининградке с шизофренией управлять автомобилем
Вице-мэр Калининграда: ДТП у нас происходят на тех пешеходных переходах, где все нормально
На стадионе «Локомотив» в Калининграде хотят проводить международные соревнования по легкой атлетике
В Калининграде на месте профессорского кладбища построят парковку
Мусор, собранный на Куршской косе, отправят на переработку
Алиханов пообещал дать денег на строительство детской спортплощадки в Ново-Бобруйске
В Калининграде торговец алкоголем пытался подкупить полицейского
В августе камеры «Безопасного города» зафиксировали в области 95 тысяч нарушений ПДД
Солнечным часам в Светлогорске исполнилось 45 лет
В Калининграде ожидается усиление ветра
Продолжение озаборивания: В мэрии Калининграда рассказали, где появятся новые тротуарные ограждения