В Калининграде 17-летний громила избил прохожего ногами

СЕГОДНЯ 18:23 2019-09-10T18:23:56+03:00

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Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда областного СУ СК России возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города. Парень обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Все произошло в июне этого года, когда наш антигерой на улице Космической из чистого хулиганства спровоцировал конфликт с прохожим. Юный громила избил 33-летнего мужчину ногами, в результате чего пострадавший получил сложную травму колена.

- Сейчас допрашиваются свидетели произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, изучаются условия воспитания несовершеннолетнего подозреваемого, - сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Наталья Гацко. – В частности, уже получены сведения, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

ИСТОЧНИК KP.RU