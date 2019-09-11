Во время пожара в поселке Малое Исаково пострадал 64-летний мужчина

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-11T09:45:43+03:00

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Пожар в поселке Малое Исаково случился вечером во вторник 10 сентября. На часах было 18:59, когда поступило сообщение о том, что на одной из поселковых улиц горит комната в жилом доме.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном доме выгорела комната. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

С места пожара с признаками отравления продуктами горения был госпитализирован 64-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU