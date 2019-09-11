Более 40 тысяч человек посетили День города в Зеленоградске

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-11T10:01:02+03:00

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День города в Зеленоградске, который отмечали 7 сентября, посетили более 40 тысяч человек. Такие данные приводит местная администрация со ссылкой на специалистов отдела по делам ГО и ЧС.

Сообщается, что зрители побывали на концерте и Фестивале фейерверков. Фишкой последнего стал фейерверк над Балтийским морем продолжительностью 30 минут. Мастерство показывали пиротехники из Беларуси, Колумбии и России.

В морской акватории около Розы ветров прошло шоу гидроциклов и флайбордов. На главной сцене выбрали «Мисс курортная столица российской Прибалтики-2019». Ей стала местный хореограф Валентина Бер.

ИСТОЧНИК KP.RU