2019-09-11T10:01:02+03:00
Общество

Более 40 тысяч человек посетили День города в Зеленоградске

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр Подгорчук
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День города в Зеленоградске, который отмечали 7 сентября, посетили более 40 тысяч человек. Такие данные приводит местная администрация со ссылкой на специалистов отдела по делам ГО и ЧС.

Сообщается, что зрители побывали на концерте и Фестивале фейерверков. Фишкой последнего стал фейерверк над Балтийским морем продолжительностью 30 минут. Мастерство показывали пиротехники из Беларуси, Колумбии и России.

В морской акватории около Розы ветров прошло шоу гидроциклов и флайбордов. На главной сцене выбрали «Мисс курортная столица российской Прибалтики-2019». Ей стала местный хореограф Валентина Бер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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