Волонтеры спасают лебедя с травмой головы из парка Гурьевска

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-11T10:41:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Молодого лебедя, который нуждался в помощи, прохожие обнаружили в парке Гурьевска. Как рассказывают в группе «Приют-передержка «Клюквенное», лебеденок без остановки крутился в воде озера, а родители пытались ему помочь, схватить клювом за шею и остановить, но у них ничего не получалось.

Все думали, что птица зацепилась за что-то лапой. Однако, все оказалось сложнее. Выяснилось это уже после того, как лебедя поймали и привезли в ветеринарную клинику. Там врач подтвердила черепно-мозговую травму. Как птица ее получила – загадка.

- Лебеденок голову не поднимал почти, держал ее вытянутой вдоль тела.

Дали все необходимые препараты, взяли с собой лекарства и поехали домой, - рассказали волонтеры.

В приюте «Клюквенное» лебеденка, которого назвали Ночкой, поселили в вольере на подушке из деревянной стружки. Уже на следующий день он пытался поднимать голову и немного поел. Волонтеры продолжают следить за состоянием птицы.

ИСТОЧНИК KP.RU