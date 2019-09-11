Калининградец украл телефон у парня, с которым затеял драку

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-11T10:41:33+03:00

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На улице Театральной в Полесске схлестнулись между собой двое парней.

Чем уж 18-летнему жителю одного из поселков района не понравился 21-летний прохожий – не известно, да и в данном случае неважно. Главное, завязалась драка, по ходу которой у старшего поединщика из кармана выпал мобильный телефон. Заметив гаджет стоимостью около 38 тысяч рублей, сельчанин коршуном кинулся на него и завладел добычей. После чего как-то потерял интерес к продолжению потасовки и предпочел поскорее убраться с поля боя.

Обнаружив пропажу, другой полесчанин быстро сообразил, что к чему, и отправился за помощью в полицию. Следователями районного отдела внутренних дел было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемого вскоре задержали, изъяв у него чужой телефон. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU