В Калининграде за один день сбили двух девушек на пешеходных переходах

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-11T12:01:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В восьмом часу утра 10 сентября на улице Кирова в Калининграде автомобиль «Шкода» совершил наезд на 17-летнюю школьницу, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В 17:45минут ситуация почти в точности повторилась на Московском проспекте, где под колеса «Фольксвагена» попала шедшая по «зебре» 20-летняя девушка.

В результате обеим пострадавшим в ДТП повезло отделаться телесными повреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU