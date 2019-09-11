2019-09-11T12:01:36+03:00
Происшествия

В Калининграде за один день сбили двух девушек на пешеходных переходах

Одна из получивших телесные повреждения горожанок оказалась несовершеннолетней
Игорь ОРЕХОВ
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В восьмом часу утра 10 сентября на улице Кирова в Калининграде автомобиль «Шкода» совершил наезд на 17-летнюю школьницу, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В 17:45минут ситуация почти в точности повторилась на Московском проспекте, где под колеса «Фольксвагена» попала шедшая по «зебре» 20-летняя девушка.

В результате обеим пострадавшим в ДТП повезло отделаться телесными повреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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