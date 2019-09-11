Артем Дзюба подарил футболку школьнику из Калининграда

СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-11T12:33:51+03:00

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Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба осуществил мечту мальчика из Калининграда. Знаменитый футболист не только пообщался с фанатом, но и сделал ему подарок. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель группы компаний «За Родину» и экс-глава Светлого Сергей Лютаревич.

«Увлекательную историю сегодня рассказал мне друг. Его внук, юный футболист «Балтики», вчера после победы сборной России настоял поехать в гостиницу к нашей сборной, с желанием сделать фото со своим кумиром Артемом Дзюбой! Вместе с мамой и братом приехали в отель, конечно, их никто в номер не пустил», - рассказывает Сергей Лютаревич.

Мальчишка написал записку и попросил ее передать, а потом и вовсе оставил для Дзюбы номер своего телефона. Чтобы футболист позвонил. А тот так и сделал!

- Им позвонил Артем и пригласил в Отель! Сделав фото, парень получил от футболиста еще в подарок футболку! – рассказал Сергей Лютаревич.

Школьник пообещал бережно хранить подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU