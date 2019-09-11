В мэрии Калининграда назвали четыре перекрестка с самым большим количеством ДТП

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-11T12:51:05+03:00

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Во вторник 10 сентября в мэрии Калининграда назвали четыре перекрестка, на которых за последние полгода произошло больше всего ДТП. По словам председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олега Кутина, это пересечение улицы Нарвской с Советским проспектом (там произошло 4 наезда на пешеходов, закончившихся травмами), перекресток проспекта Мира с улицей Зоологической (3 наезда и 3 раненых), перекресток улицы Гайдара с улицей Челнокова (3 наезда и 3 раненых, а также столкновение автомобилей), а также участок Советского проспекта у дома №155 (3 наезда и 3 раненых).

Кроме того, 12 ДТП за полгода произошло на улице Невского, 16 – на Московском проспекте, 13 – на проспекте Победы и на Советском проспекте – еще 12. Аварии с погибшими произошли на улицах Муромской, Ульяны Громовой, Гагарина, Суворова, Камской, Комсомольской, Ломоносова, на проспекте Калинина и на Московском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU