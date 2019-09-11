В Калининграде мужчину сожгли в биотуалете

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-11T13:25:52+03:00

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Утром 11 сентября в полицию Калининграда поступило сообщение погибшем мужчине, чье тело было найдено в сгоревшем дотла биотуалете рядом с одной из стройплощадок по улице Павлика Морозова.

- Поскольку все свидетельствовала о насильственном характере смерти гражданина, в следственном отделе по Московскому району незамедлительно возбудили уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Убийство», - сообщила официальный представитель Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. - Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, следователи-криминалисты и судебно-медицинский эксперт, а также сотрудники полиции. Личность погибшего пока не установлена. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств расследуемого преступления.

Региональное СУ СКР предлагает всем, кто обладает информацией об обстоятельствах совершенного преступления и лицах, причастных к его совершению, обратиться по телефонам 8 401 2 305 765, 8 401 2 672 417. Конфиденциальность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU