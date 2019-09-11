2019-09-11T13:38:02+03:00
Общество

Вице-мэр Калининграда назвал рекламу «Варшавского цирка» варварской

По словам Евгения Чернышева, его сотрудники были вынуждены ежедневно сражаться с нелегальными афишами
Иван МАРКОВ
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Во вторник 10 сентября председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев во время своего доклада на оперативном совещании в мэрии Калининграда обратил внимание на засилье нелегальной рекламы «Варшавского цирка», гастроли которого проходили в нашем городе с 19 июля по 31 августа.

- Хотелось бы обратить внимание на фотографии, которые пойдут далее, - повысил голос Чернышев. – Это позиционирование приезжего цирка из Варшавы. Мы нашли более восьми мест, где они варварским способом размещали свою информацию. В оперативном режиме мы все это дело устраняли. В том числе и по информации, поступившей от горожан.

Напомним, ранее на сайте change.org была размещена петиция в адрес мэра Калининграда Алексея Силанова с просьбой отменить гастроли «Варшавского цирка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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