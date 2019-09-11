В СЗФО за летние каникулы более 17 тысяч детей приняли участие в уроках по защите персональных данных

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-11T14:11:35+03:00

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Роскомнадзор продолжает активно проводить обучающие мероприятия с несовершеннолетними в рамках реализации Стратегии информационно-публичной деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных на период до 2020 года.

Так, за три месяца летних каникул территориальными управлениями Роскомнадзора по СЗФО проведено 50 обучающих мероприятий, в котором приняли участие 17,6 тысяч подростков. Лекции проходили на базах летних оздоровительных лагерей, лагерей дневного пребывания и центров дополнительного образования. Кроме того, совместными усилиями специалистов Роскомнадзора и Российского движения школьников (РДШ) проведено 10 мероприятий для детей.

Роскомнадзор как уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных активно ведет информационно-публичную деятельность, направленную на формирование культуры ответственного отношения граждан к своим персональным данным. Ведомство планирует расширять сотрудничество с молодежными общественными организациями и объединениями, высшими учебными заведениями. В этих целях действует Молодежная палата Консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор). В состав Молодежной палаты входят представители общественных организаций, студенческих объединений при вузах и федеральных органах власти.

Помимо информационно-разъяснительной работы с молодежью Роскомнадзор проводит обучающие мероприятия для операторов, осуществляющих обработку персональных данных. Специалисты ведомства разъясняют процедуру подачи в Роскомнадзор уведомлений об обработке персональных данных, информируют о том, как вести деятельность в рамках законодательства, не допуская нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU