2019-09-11T14:23:11+03:00
Общество

Янтарщиков от башни Врангеля в Калининграде уберут к 20 сентября

Предпринимателям выделили альтернативную площадку
Иван МАРКОВ
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Палатки янтарщиков в момент установкиПалатки янтарщиков в момент установкиФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник 10 сентября заместитель мэра Калининграда Юрий Федяшов поинтересовался судьбой янтарщиков, торгующих перед башней Врангеля, у председателя комитета муниципального контроля Евгения Чернышева.

- У нас в двадцатых числах уже будет открытие улицы Баранова, а с янтарщиками уже все вопросы решены? Они своевременно переезжают? До какого числа у них договор? – спросил Федяшов.

- Договор там, насколько мне известно, до 1 сентября был. В настоящее время они проводят работы по перевозу своих нестационарных торговых объектов с этой территории. Обещают до 19-20 числа оттуда съехать.

Федяшов напомнил, что янтарщикам была выделена площадка в районе перекрестка улиц Сергеева и Черняховского.

- Коллеги, еще раз прошу обратить внимание: чтобы до 20 числа площадка была освобождена, - добавил замглавы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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