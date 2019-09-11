В Калининграде со школьных карт «Волна Балтики» списывали полную стоимость проезда

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-11T14:37:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В калининградском общественном транспорте со школьных карт «Волна Балтики» списывали полную стоимость проезда. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

- Уважаемые пользователи школьных транспортных карт, у некоторых перевозчиков возникла проблема, которая, к слову, уже локализована, при применении льготного тарифа, - рассказали в пресс-службе. - В Центре организации движения и пассажирских перевозок просят, в случае, если с вашей карты прошла некорректная оплата (вместо 15 рублей списалось 24 рубля), направить им на почту 338868@klgd.ru обращение с указанием номера карты. Разница в цене будет возвращена.

Ранее в мэрии сообщали, что принято уже более 30 тысяч заявлений на школьные транспортные карты.

ИСТОЧНИК KP.RU