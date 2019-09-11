Калининградский Музей изобразительных искусств утроит в субботу День открытых дверей

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-11T14:36:22+03:00

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Калининградский музей изобразительных искусств откроет Центр творчества на семейном празднике, который состоится 14 сентября. В этот день всей семьей можно придти в музей бесплатно.

Как рассказали организаторы, для гостей утроят экскурсии по музею, проведут мастер-классы по рисованию.

- Мы расскажем, кто такие музейные педагоги, что такое арт-терапия, и многое другое, – говорят в музее. - Каждый сможет не только попробовать себя в роли художника, но и принять участие в беспроигрышной викторине.

Посетителей ждет аквагрим и фотозона.

Вход свободный с 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU