Калининградский Музей изобразительных искусств утроит в субботу День открытых дверей
.Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств
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Калининградский музей изобразительных искусств откроет Центр творчества на семейном празднике, который состоится 14 сентября. В этот день всей семьей можно придти в музей бесплатно.
Как рассказали организаторы, для гостей утроят экскурсии по музею, проведут мастер-классы по рисованию.
- Мы расскажем, кто такие музейные педагоги, что такое арт-терапия, и многое другое, – говорят в музее. - Каждый сможет не только попробовать себя в роли художника, но и принять участие в беспроигрышной викторине.
Посетителей ждет аквагрим и фотозона.
Вход свободный с 12:00.
ИСТОЧНИК KP.RU