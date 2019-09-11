2019-09-11T14:59:08+03:00
Общество

В Янтарном на лежаках и парковках летом заработали почти 7 млн рублей

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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На пляжной инфраструктуре в летнем сезоне 2019 года Янтарный заработал 6 млн 800 тыс рублей. Об этом «Комсомолке» рассказал глава Янтарного Алексей Заливатский.

- В этом году на лежаках, парковках, аренде торговых мест и т.д. мы заработали больше, чем в прошлом, когда было 6 миллионов. С учетом того, какое было лето, это хороший результат. Ведь у нас июль и май выпали. Зато в августе погода была замечательная, море прогрелось до 22 градусов. Мы получили несколько сумасшедших пиковых выходных, в которые на наши пляжи приезжала вся Калининградская область.

Как потратить заработанные средства, предстоит решить местному Совету депутатов.

Глава Янтарного отметил, что заработанные за лето 6 млн 800 тыс рублей пойдут в общую бюджетную копилку муниципального образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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