В Калининграде до 18 часов не будет электричества на семи улицах
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В Калининграде до 18 часов не будет электричества на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Света не будет на ул.Красная 115, 136, 138, ул. Комсомольская 101,103,105, 91-93а,91б, ул. М.Борзова 26-38, 39-65, 12-48, 48а, пер. Большевистский 1, ул. Ольштынская 1, ул. Коммунистическая 36-54, 54а-б, 56а-г, 53-79, 79а-б ул. Печатная 53, 55, 57а.
До 17 часов холодной воды не будет на ул. У. Громовой 39-65, 77, 79, 83-97, ул. Интернациональная 32, 34, 38-44.
ИСТОЧНИК KP.RU