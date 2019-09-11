СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-11T15:03:19+03:00

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В Калининграде до 18 часов не будет электричества на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Света не будет на ул.Красная 115, 136, 138, ул. Комсомольская 101,103,105, 91-93а,91б, ул. М.Борзова 26-38, 39-65, 12-48, 48а, пер. Большевистский 1, ул. Ольштынская 1, ул. Коммунистическая 36-54, 54а-б, 56а-г, 53-79, 79а-б ул. Печатная 53, 55, 57а.

До 17 часов холодной воды не будет на ул. У. Громовой 39-65, 77, 79, 83-97, ул. Интернациональная 32, 34, 38-44.

ИСТОЧНИК KP.RU