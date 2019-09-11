За 8 месяцев в Калининграде построили 46 многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 15:07 2019-09-11T15:08:49+03:00

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За 8 месяцев 2019 года в Калининграде ввели в эксплуатацию 141 жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Общая площадь введенного жилья составила свыше 248 тысяч квадратных метров. Всего было построено 46 многоквартирных домов на 4089 квартир и 95 индивидуальных домов.

Больше всего жилья традиционного построили в Ленинградском районе – 130,8 тысяч «квадратов». В Московском районе сдано 51,7 квадратных метров, в Центральном – 47,4 тысяч «квадратов».

ИСТОЧНИК KP.RU