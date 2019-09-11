2019-09-11T15:24:15+03:00
Происшествия

Калининградский садовод едва не искалечил поденщика за ведро украденных персиков

Теперь работодатель проходит по уголовной статье, а его работник – по административной
Игорь ОРЕХОВ
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В городе Неман владелец садового участка, на уборке урожая уличивший рабочего-поденщика в краже ведра персиков, решил не прибегать к помощи правоохранительных органов. Вместо этого он проучил 59-летнего мужчину, что называется, своими средствами. Да так, что бедняга загремел в больницу, где полученные им травмы квалифицировали как средней тяжести вред здоровью. Избитый решил искать защиты у полиции, и его работодатель был задержан сотрудниками райотдела внутренних дел.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 112 УК РФ, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. – Ее санкции предусматривают для виновных наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ну а пострадавшего также привлекли к установленной законом ответственности, составив в отношении воришки административный протокол по статье КоАП РФ «Мелкое хищение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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