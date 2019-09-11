Под Калининградом начнут производить сжиженный природный газ

СЕГОДНЯ 15:50 2019-09-11T15:50:46+03:00

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В Гурьевском районе завершены работы по строительству первой этапа комплекса по производству сжиженного природного газа мощностью 7 тонн СПГ в час. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект реализует резидент калининградской ОЭЗ – компания «Криогаз-Калининград». Общая проектная мощность комплекса оценивается в 147 тысяч тонн: три этапа по 49 тысяч тонн ежегодно.

- Предприятие готово к запуску. Ключевым условием для этого является лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. Благодаря содействию администрации ОЭЗ наша компания получила такой документ в необходимые сроки. Это позволило без отставаний от плана графика продолжить реализацию проекта, – рассказали в компании.

Инвестиции в строительство комплекса составили 4 млрд рублей, на предприятии было создано более 40 высококвалифицированных рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU